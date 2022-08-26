Ефективний кондиціонер для одягу з доступних інгредієнтів

Завдяки кондиціонеру одяг під час прання пом'якшується та ароматизується. Однак ці засоби можуть коштувати досить багато. Чи існують альтернативи? ТСН.ua розповідає, як зробити кондиціонер для одягу з доступних інгредієнтів самостійно.

Видання SantePlus дає рекомендації, як прати якісно, але при цьому ще й економити.

Існує кілька способів і для приготування домашнього кондиціонеру для одягу вам знадобляться лише ті інгредієнти, які і так завжди є під рукою в кожному домі.

Рецепт №1: кондиціонер для одягу з оцтом

Можна розвести кондиціонер для одягу, куплений в магазині, щоб отримати засіб, який буде пом'якшувати речі та економно використовуватися. Для цього потрібно взяти:

250 мл будь-якого кондиціонеру;

370 мл оцту;

750 мл гарячої води.

Кондиціонер потрібно змішати з водою у досить великій ємності. Після цього можна додати оцет. Цього об'єму вистачить для багаторазового прання.

За словами експертів, оцет додасть тканині більшої гнучкості, тому що чудово протидіє вапняку. А запах оцту, який не дуже приємний, своєю чергою переб'є кондиціонер. Крім того, оцет дуже швидко випаровується.

А ще оцет допоможе підтримувати барабан пральної машини в чистоті.

Рецепт №2: ефірна олія, сіль та сода

Які інгредієнти вам знадобляться:

250 г крупної солі;

65 г харчової соди;

10 крапель будь-якої ефірної олії.

Всі інгредієнти потрібно додати у скляну банку. Спочатку насипте сіль, потім додайте ефірної олії. Коли ефірна олія поглинеться сіллю, додайте харчову соду та збовтайте. 2 столові ложки суміші потрібно насипати у лоток для полоскання, а потім запустити прання. Розчин можна зберігати у герметичній банці кілька місяців.

Пам'ятайте, що кондиціонер або ополіскувач потрібно засипати у той відсік, який виробник позначив квіточкою або сніжинкою.