Эффективный кондиционер для одежды из доступных ингредиентов

Благодаря кондиционеру одежда во время стирки смягчается и ароматизируется. Однако эти средства могут стоить достаточно много. Есть ли альтернативы? ТСН.ua рассказывает, как сделать кондиционер для одежды из доступных ингредиентов самостоятельно.

Издание SantePlus дает рекомендации, как стирать качественно, но при этом еще и экономить.

Есть несколько способов и для приготовления домашнего кондиционера для одежды вам понадобятся только те ингредиенты, которые и так всегда находятся под рукой в каждом доме.

Рецепт №1: кондиционер для одежды с уксусом

Можно развести кондиционер для одежды, купленный в магазине, чтобы получить средство, которое будет смягчать и экономно использоваться. Для этого нужно взять:

250 мл любого кондиционера;

370 мл уксуса;

750 мл горячей воды.

Кондиционер нужно смешать с водой в достаточно большой емкости. После этого можно добавить уксус. Этого объема хватит для многократной стирки.

По словам экспертов, уксус придаст ткани большей гибкости, потому что отлично противодействует известняку. А запах уксуса, который не очень приятный, в свою очередь перебьет кондиционер. Кроме того, уксус очень быстро улетучивается.

А еще уксус поможет поддерживать барабан стиральной машины в чистоте.

Рецепт №2: эфирное масло, соль и сода

Какие ингредиенты вам понадобятся:

250 г крупной соли;

65 г пищевой соды;

10 капель любого эфирного масла.

Все ингредиенты нужно добавить в стеклянную банку. Сначала насыпьте соль, затем добавьте эфирное масло. Когда эфирное масло поглотит соль, добавьте пищевую соду и взболтайте. 2 столовых ложки смеси нужно насыпать в лоток для полоскания, а затем запустить стирку. Раствор можно хранить в герметичной банке несколько месяцев.

Помните, что кондиционер или ополаскиватель нужно засыпать в отсек, который производитель обозначил цветочком или снежинкой.