Как смотрели матч "Динамо" Киев — "Днепр-1" 28 августа

Вчера, 28 августа, на стадионе "Львов Арена" прошел матч между командами "Динамо" Киев и "Днепр-1" в рамках второго тура Чемпионата Украины по футболу украинской Премьер-лиги сезона 2022/23. Поединок завершился со счетом 0:3 в пользу ФК "Днепр-1". Авторами победных голов в игре стали Сарапий, Пихаленок и Рубчинский.

Согласно данным платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, на телеканале 2+2 доля просмотра матча во временном слоте 17:00-19:00 составила 20,1%. Эти цифры выше фактически в 3,5 раза за четыре предыдущих недель этого слота в этот день.

Таким образом, телеканал возглавил ТОП среди всех телеканалов на платформе в это время, опередив ближайшего конкурента более чем в 2 раза, а событие вызвало большой резонанс среди аудитории платформы в выходные 27-28 августа.

В свою очередь, за игрой на телеканале Setanta Sports, также транслировавшей матч, наблюдало значительно меньше зрителей. Так, доля пересмотра игры составила 2,1%.

Напомним, пять топовых украинских клубов — "Динамо", "Днепр-1", "Металлист", "Заря", "Рух" — передали свои права на трансляцию домашних матчей клубов в рамках УПЛ 1+1 media на безвозмездной основе. Цель такого решения — чтобы как можно больше зрителей имели бесплатный доступ к просмотру спортивных событий в столь сложное для Украины время.

Источник данных: платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ