Як дивилися матч "Динамо" Київ — "Дніпро-1" 28 серпня

Учора, 28 серпня, на стадіоні "Львів Арена" пройшов матч між командами "Динамо" Київ та "Дніпро-1" у межах другого туру Чемпіонату України з футболу української Премʼєр-Ліги сезону 2022/23. Так, поєдинок завершився з рахунком 0:3 на користь ФК "Дніпро-1". Авторами переможних голів у грі стали Сарапій, Піхальонок та Рубчинський.

Згідно даних платформи онлайн-телебачення Київстар ТБ, на телеканалі 2+2 частка перегляду матчу в часовому слоті 17:00-19:00 склала 20,1%. Ці цифри вищі фактично в 3,5 разу за чотири попередні тижні цього слота в цей день.

Таким чином, телеканал очолив ТОП серед усіх телеканалів на платформі в цей час, випередивши найближчого конкурента більше ніж в 2 рази, а подія викликала великий резонанс серед аудиторії платформи впродовж вихідних 27-28 серпня.

Нагадаємо, пʼять топових українських клубів - "Динамо", "Дніпро-1", "Металіст", "Зоря", "Рух" — передали свої права на трансляцію домашніх матчів клубів у межах УПЛ 1+1 media на безоплатній основі. Мета такого рішення — аби якомога більше глядачів мали безкоштовний доступ до перегляду спортивних подій у такий складний для України час.

Джерело даних: платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ