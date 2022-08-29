"Александрия" одержала вторую победу на старте нового сезона УПЛ

"Минай" в выездном матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) уступил "Александрии" — 2:1 .

Хозяева вышли вперед на 23-й минуте – отличился Максим Третьяков. За основное время поединка команды больше не забивали.

В компенсированное ко второму тайма время "Минай" отыгрался благодаря вышедшему на замену голу Данила Голуба. Однако уже через минуту "Александрия" вырвала победу — Андрей Цуриков забрал подбор в полукруге перед штрафным от перехваченной подачи Дениса Мирошниченко с правого фланга, и по прыжку отправил мяч в левую девятку.

Напомним, что в стартовом матче УПЛ "Александрия" победила в дерби "Ингулец" (1:2), который сегодня сыграл вничью с "Металлистом" (1:1).

После матча 2-го тура "Александрия" с 6 очками находится на третьей позиции. У Закарпатского клуба нет ни одного балла и расположился на 12 месте.

В следующем туре "Александрия" сыграет с "Металлистом", а "Минай" будет противостоять Колоссу.

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