"Колос" одержал вторую подряд победу на старте нового сезона УПЛ

В воскресенье, 28 августа, "Колос" из Ковалевки и львовский "Рух" встречались в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Ковалевский "Колос" победил львовский "Рух" в домашнем поединке 2-го тура УПЛ. Встреча на стадионе "Колос" в Ковалевке завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте "Колос" вывел вперед Вадим Милько, ассистировал ему Олег Ильин. Закрепили свое преимущество ковалевцы в конце второго тайма. На 83-й минуте в воротах львовян расписался Денис Безбородько.

Для "Колоса" это вторая победа на старте сезона УПЛ-2022/23. В первом туре команда из Ковалевки минимально одолела "Кривбасс".

Ковалевский клуб с 6 очками присоединился к лидерам турнирной таблицы УПЛ - "Заре" и "Вересу". Проиграв второй матч на старте сезона, "Рух" находится в самом дне чемпионата.

В следующем туре "Колос" 5 сентября встретится с "Минаем", а львовский клуб 2 сентября сразится с "Шахтером".

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