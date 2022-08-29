Камбек петровцев: "Металлист" не удержал победу над "Ингульцом" в УПЛ

"Ингулец" на выезде вырвал ничью в матче УПЛ против "Металлиста" — 1:1 .

Харьковчане вышли вперед на 7-й минуте – Дмитрий Коркишко реализовал пенальти. Хозяева поля удерживали преимущество до середины второго тайма.

На 60-й минуте с правого фланга в зону перед чужим штрафным Евгений Запорожец сыграл на Владислава Клименко, а тот издали пробил с рикошетом от двух стоек в дальний угол ворот "Металлиста".

В конце матча отличиться имели шанс обе команды – петровцы нападали чаще, но в одной из атак харьковчан мяч попал в каркас чужих ворот, а в заключительной они не использовали выход фактически три в один.

"Ингулец" получил первый балл в текущем розыгрыше УПЛ и находится на 9-й позиции. "Металлист" – на 4 месте с 4 очками в активе.

В следующем туре "Металлист" встретится с "Александрией", которая на прошлой неделе победила "Ингулец" (1:2), а петровцы определят сильнейшего с "Черноморцем".

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