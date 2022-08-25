Победила в дерби: "Александрия" удачно начала сезон в УПЛ

В четверг, 25 августа, в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) встретились команды из Кировоградской области – "Ингулец" принимал "Александрию".

"Ингулец" в домашнем матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) уступил "Александрии" — 1:2 .

Счет матча открыл на 22-й минуте Сергей Рыбалко — полузащитник "Александрии" реализовал пенальти. Уже через минуту гости чуть не удвоили преимущество – защитники пропустили Богдана Кобзаря мимо себя на левом фланге, после чего команду пришлось спасать голкиперу.

В начале второго тайма "Александрии" удалось во второй раз поразить ворота хозяев – отличился Андрей Цуриков.

"Инглулец" сумел ответить лишь в середине второго тайма – Александр Кучеренко завершил ударом головой подачу углового с правого фланга.

Отметим, что матч прошел в рамках 7-го тура УПЛ. Оба команды не имели возможности встретиться со своими соперниками в первом туре "Днепром-1" и "Динамо", которые на днях принимают участие в квалификации еврокубков. "Днепр-1" сегодня встретится в ответном матче с кипрским АЭКом. Онлайн видеотрансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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