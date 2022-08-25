Суд арестовал активы еще 4 российских компаний на 72 млн гривен

Киевский районный суд Харькова арестовал активы еще четырех российских компаний на 72 млн гривен.

Служба безопасности Украины установила, что конечным бенефициаром фирм из Харькова, Львова и Днепра гражданка России из Тамбова.

Об этом 25 августа сообщили в СБУ.

Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами на всей территории Украины. Свои доходы в Украине каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивает налоги в госбюджет РФ. Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины.

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По решению суда наложен арест на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.

СБУ также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года. В настоящее время идет передача активов в управление АРМА.

Напомним, заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ РФ, Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы.

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