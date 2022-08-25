Суд арештував активи ще 4 російських компаній на 72 млн гривень

Київський районний суд Харкова заарештував активи ще чотирьох російських компаній на 72 млн гривень.

Служба безпеки України встановила, що кінцевим бенефіціаром фірм з Харкова, Львова та Дніпра є громадянка Росії з Тамбова.

Про це 25 серпня повідомили в СБУ.

Ці компанії займаються роздрібною торгівлею непродовольчими товарами по всій території України. Свої прибутки в Україні кожна з цих фірм переказувала власниці, яка своєю чергою сплачує податки до держбюджету РФ. У такий спосіб фактично відбувалося фінансування військової агресії Росії проти України.

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За рішенням суду накладено арешт на корпоративні права чотирьох компаній на загальну суму близько 72 млн грн.

СБУ також встановила, що статутні капітали чотирьох зазначених фірм сформовані за рахунок "відмитих" доходів "головної" харківської компанії, активи якої, за матеріалами СБУ, були заарештовані ще в червні 2022 року. Наразі триває передавання активів в управління АРМА.

Нагадаємо, завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ РФ, Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі.

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