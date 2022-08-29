Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Сумах дитина застрелилась з автомата

Дата публікації
Перегляди
5486
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Сумах дитина застрелилась з автомата

Фото: pixabay.com

У Сумах з автомата АК-74 випадково застрелився 12-річний підліток.

Трагедія трапилася через необережне поводження зі зброєю.

Як повідомив ТСН.ua речник ГУНП в Сумській області Володимир Крупецьких, хлопчик грався з автоматом та випадково натиснув на спусковий гачок.

"Поранення було в голову", - повідомив нам Крупецьких.

За даними поліції, постріл був фатальним, шансів на життя у дитини не залишалося. Як нам стало відомо з власних джерел, автомат знаходився в помешканні, оскільки в родині хлопчика є силовики.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчикові.

Читайте також:

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Повʼязані теми:

Наступна публікація