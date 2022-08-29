У Сумах дитина застрелилась з автомата

Трагедія трапилася через необережне поводження зі зброєю.

Як повідомив ТСН.ua речник ГУНП в Сумській області Володимир Крупецьких, хлопчик грався з автоматом та випадково натиснув на спусковий гачок.

"Поранення було в голову", - повідомив нам Крупецьких.

За даними поліції, постріл був фатальним, шансів на життя у дитини не залишалося. Як нам стало відомо з власних джерел, автомат знаходився в помешканні, оскільки в родині хлопчика є силовики.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік вистрілив у голову 10-річному хлопчикові.

Читайте також: