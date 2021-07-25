В Украину надвигается циклон с дождями

Осадки сначала затронут западные регионы, а затем — северные и восточные.

Украина — очень яркий пример того, как быстро природные аномалии меняют друг друга. После мощных ливней и потопов к нам снова вернулась безоблачная и солнечная погода. Но опять ненадолго.

Об этом 25 июля говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Уже с понедельника, 26 июля, Украину затронет циклон. Его эпицентр пройдет над Польшей и Беларусью, а Украина коснется лишь немного. В понедельник заденет Львовскую область и Закарпатье. А со вторника пройдется по северным и восточным регионам.

Температура воздуха будет колебаться от +28 на севере и западе до +34 на юге. На Крымском полуострове +31. Но вечера и утра будут давать немного свежести, потому что ночи будут на 10-15 градусов прохладнее.

Метеозависимость: уже завтра Украину заденет циклон

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