Ольга надеется на помощь людей в спасении своей жизни

У женщины рак груди.

Ольга Меркулова 30 лет проработала врачом-невропатологом, но два года назад судьба внесла коррективы и ей самой пришлось обратиться к коллегам за помощью.

"2 года назад у Ольги обнаружили рак молочной железы 4 стадии с метастазами. Тогда было назначено химиотерапевтическое лечение в Харьковском областном центре онкологии. За 6 курсов химиотерапии опухоль и метастазы немного уменьшились в размерах, однако вскоре возникли осложнения в виде флегмоны нижней челюсти", — рассказывает подруга Ольги.

А через 2 месяца заболевание начало прогрессировать, увеличились опухоль и метастазы, появились боли в позвоночнике. Женщине пришлось удалить молочную железу, назначить лечение и хотя оно крайне дорогое, но подействовало.

"В марте 2021г. на очередной компьютерной томографии отмечена стабилизация в размерах метастазов в легких и плевре, а еще метастазы в костях не увеличились, однако обнаружены еще дополнительно 2 маленьких очага в позвоночнике. Комиссией специалистов онкодиспансера было рекомендовано продолжение этой схемы лечения. После повторений компьютерной томографии в июне отмечается рентгенологическая стабилизация состояния. Сейчас я прохожу десятый курс лечения этим препаратом ", - рассказывает Ольга.

Каждый месяца лечения обходится почти в 40 000 гривен, такая сумма для обычной семьи великовата, финансово очень тяжело.

"У меня появилась надежда на стабилизацию моего состояния и дальнейшее лечение. Я вижу, что препараты помогают, и надеюсь на длительную ремиссию на фоне приема лекарств. Препараты принимать нужно еще много месяцев. Очень надеюсь, что Вы поможете мне в борьбе с болезнью и подарите шанс на выздоровление и возможность в дальнейшем своими знаниями и опытом помогать другим людям ", - добавляет женщина.

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Меркулова Анна Андреевна

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