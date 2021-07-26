Вот это фигура: Джей Ло отметила 52-летие в бикини, на яхте и в компании возлюбленного

Вот это фигура: Джей Ло отметила 52-летие в бикини, на яхте и в компании возлюбленного

24 июля Дженнифер Лопес отпраздновала 52-летие. И по этому случаю поделилась в Instagram пикантными снимками.

Кроме того, что певица официально подтвердила слухи о своем воссоединении с Беном Аффлеком, опубликовав фотографию, на которой запечатлена в объятиях мужчина и во время поцелуя, звезда также запостила серию снимков в бикини.

"У меня день рождения ❤️ 5 2… что он делает…", - написала под некоторыми снимками звезда.

На снимках Лопес позирует в бикини с монограммой и струящемся кимоно от Valentino, на артистке также шляпа и розовые босоножки на платформе и каблуках. Дженнифер и Бен Афлек находятся на отдыхе и были сфотографированы на роскошной яхте.

Джей Ло много раз показывала фигуру в купальнике, артистке есть чем похвастаться, ведь для того, чтобы так выглядеть она трудится в спортзале практически каждый день. А вот такие пикантные фото с возлюбленным публика увидела впервые. Ранее пару только фотографировали папарацци.

Джен и Бен, к слову, уже встречались ранее и в ноябре 2002 года даже объявили о помолвке. Тогда пара была такой популярной в Голливуде, что журналисты прозвали ее "Беннифер". Свадьба Аффлека и Лопес, запланированная на 14 сентября 2003 года, была отменена днем раньше. Со своим бывши возлюбленным Алексом Родригесом Лопес также была помолвлена.

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