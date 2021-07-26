Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 26 июля

За последние сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 200.
В Украине по состоянию на утро 26 июля зафиксировано 213 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 2 человека, еще 170 человек выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Также за минувшие сутки были госпитализированы 256 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 7 562 человека;
- методом ИФА — 1 905 человек;
- экспресс-тестами — 6 328 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 248 663 человека;
- выздоровели — 2 184 365 человек;
- летальных исходов — 52 849;
- проведено ПЦР-тестов — 11 278 944.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях.