Курс доллара и евро на 26 июля

Стоимость доллара составляет 27 гривен, а евро — 31,8 гривны.
В понедельник, 26 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 26 июля:
- Доллар США — 27,04 грн (минус 15 коп.).
- Евро — 31,84 грн (минус 19 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 23 июля:
- Доллар США — 27,05/27,25 грн.
- Евро — 31,80/32,15 грн.
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