Курс доллара и евро на 27 июля

Стоимость доллара составляет 27 гривен, а евро — 31,8 гривны.
Во вторник, 27 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 27 июля:
- Доллар США — 26,98 грн (минус 6 коп.).
- Евро — 31,80 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 26 июля:
- Доллар США — 26,95/27,15 грн.
- Евро — 31,65/32,00 грн.
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