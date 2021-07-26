Курс доллара и евро на 27 июля

Курс доллара и евро на 27 июля

Стоимость доллара составляет 27 гривен, а евро — 31,8 гривны.

Во вторник, 27 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 27 июля:

Доллар США — 26,98 грн (минус 6 коп.).

Евро — 31,80 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 26 июля:

Доллар США — 26,95/27,15 грн.

Евро — 31,65/32,00 грн.

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