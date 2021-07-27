Курс доллара и евро на 28 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,8 гривны.
В среду, 28 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 28 июля:
- Доллар США — 26,90 грн (минус 8 коп.).
- Евро — 31,78 грн (минус 2 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 27 июля:
- Доллар США — 26,85/27,05 грн.
- Евро — 31,60/31,95 грн.
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