Курс доллара и евро на 28 июля

Курс доллара и евро на 28 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,8 гривны.

В среду, 28 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 28 июля:

Доллар США — 26,90 грн (минус 8 коп.).

Евро — 31,78 грн (минус 2 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 27 июля:

Доллар США — 26,85/27,05 грн.

Евро — 31,60/31,95 грн.

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