За прошедшие сутки и с начала текущих боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе

За прошедшие сутки и с начала текущих боевики семь раз нарушили "тишину" на Донбассе

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

За прошедшие сутки, 27 июля, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС 28 июля.

Так, возле Золотого-4 и Водяного противник вел огонь из минометов 120-го калибра. В районе населенных пунктов Екатериновка и Каменка российские оккупанты осуществляли обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра 28 июля зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Недалеко от поселка Зайцево российские оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи населенных пунктов Пески и Водяное враг открыл огонь из минометов 120-го калибра.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировано представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, одного — средней тяжести, пятерых — удовлетворительное.

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