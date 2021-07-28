Курс доллара и евро на 29 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,7 гривны.
В четверг, 29 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 29 июля:
- Доллар США — 26,86 грн (минус 4 коп.).
- Евро — 31,70 грн (минус 8 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 28 июля:
- Доллар США — 26,80/27,00 грн.
- Евро — 31,60/31,90 грн.
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