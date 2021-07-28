Курс доллара и евро на 29 июля

Курс доллара и евро на 29 июля

Стоимость доллара составляет 26,9 гривны, а евро — 31,7 гривны.

В четверг, 29 июля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 июля:

Доллар США — 26,86 грн (минус 4 коп.).

Евро — 31,70 грн (минус 8 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 28 июля:

Доллар США — 26,80/27,00 грн.

Евро — 31,60/31,90 грн.

Читайте также:

НБУ ухудшил прогноз инфляции : что будет с ценами в Украине до конца года.

: что будет с ценами в Украине до конца года. Из-за непрогнозированного роста инфляции Нацбанк повысил учетную ставку до 8%.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку