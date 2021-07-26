Покушение на президента Мали: обвиняемый внезапно умер

Мужчина находился под охраной в больнице.
Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гоита, умер в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
"В ходе следствия состояние его здоровья ухудшилось", — говорится в заявлении правительства.
Ведется расследование по установлению причины смерти.
Напомним, 20 июля на временного президента Мали Ассими Гоита напали двое неизвестных с ножом. Инцидент произошел во время молитв в большой мечети столицы Бамако на фоне торжеств исламского фестиваля Курбан-байрам.
Полиция задержала нападавших. Одного из них доставили в больницу.
Напомним, в ночь на 7 июля застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию. Огнестрельное ранение также получила первая леди страны.
Министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер заявил, что в убийстве Моиза принимали участие не менее 26 человек. Также к убийству президента Гаити причастны подставные колумбийские военные.
Правоохранители убили трех наемников, а 15 колумбийцев и американцы находятся под стражей. Еще несколько членов группировки до сих пор ищут.