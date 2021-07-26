Пошла искать маму сквозь приоткрытое окно: в Запорожье найцгвардеец спас 2-летнюю девочку

Мужчина мгновенно бросился спасать ребенка.

В Запорожье неравнодушные спасли 2-летнюю девочку, которая едва не выпала со второго этажа. Ребенок пошел искать маму сквозь приоткрытое окно.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 26 июля.

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Малышку на подоконнике увидел случайный прохожий. Нацгвардеец мгновенно бросился спасать ребенка. Схватился за кондиционер, добрадся к открытому окну и удержал девочку от падения.

Внутри дома была ее сестренка. А вот родителей дома не оказалось. Их до сих пор разыскивает полиция Запорожье.

Нашелся только дедушка. Он не смог объяснить, почему родители оставили дочерей одних.

Меньшей — год и семь месяцев. Старшей — осенью будет три года. Сейчас девочки в больнице под наблюдением медиков.

Новости Украины: в Запорожье неравнодушные спасли девочку, которая едва не выпала со второго этажа

Напомним, в Днепре 2-летняя девочка выпала из окна многоэтажки и получила тяжелые травмы.

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