Что полезнее: зеленый чай или кофе

Зеленый чай и кофе люди употребляют из-за их особого вкуса. Также эти напитки полезны для здоровья. ТСН.ua рассказывает, что полезнее – чай или кофе, чтобы вы могли выбрать напиток по душе.

Сколько кофеина в кофе и зеленом чае

Кофеин – один из самых распространенных стимуляторов в мире. Его можно найти в кофе и зеленом чае. Однако количество кофеина в этих двух напитках разное. Так кофе содержит втрое больше стимулятора, чем зеленый чай. К примеру, в 240 мл напитка имеется около 96 мг кофеина. А вот в таком же количестве зеленого чая содержится всего 29 мг.

Специалисты указывают, что для взрослого человека суточный лимит кофеина составляет 400 мг, для подростков эта цифра меньше — 100 мг, а для детей безопасное количество всего 2,5 мг на 1 кг веса.

В чем польза зеленого чая и кофе

Эти два напитка имеют несколько общих преимуществ для здоровья, ведь в них содержится большое количество антиоксидантов (полифенолов), которые оказывают благоприятное воздействие на окислительный процесс. Свободные радикалы нужны нашему организму, однако, когда их слишком много, они могут приводить к окислительному процессу. Он вреден для человеческого здоровья, ведь может стать не только причиной большого количества различных заболеваний, но и ускорить старение.

Наиболее распространенными полифенолами в зеленом чае и кофе являются хлорогеновая кислота (CGA) и галлат эпигалокатехина (EGCG). Были проведены исследования в пробирках, которые показали, что они оказывают мощное противораковое действие.

Так EGCG благоприятно противодействуют раковым опухолям в шее и голове, а также галлат эпигаллокатехин влияет на рак легких, молочной железы, предстательной железы, поджелудочной железы и колоректального рака. А вот CGA помогает бороться с повышенным уровнем сахара в крови и сердечными заболеваниями.

Специалисты по здоровому питанию утверждают, что зеленый чай помогает снизить риск развития депрессии, диабета, инсульта. С другой стороны, кофе связан со снижением смертности от сердечно-сосудистых болезней.

Есть ли минусы в кофе и зеленом чае

Хотя и зеленый чай, и кофе имеют свои преимущества, недостатки у этих напитков тоже есть. Например, если добавлять к ним разнообразные ингредиенты, как сливки, сахар, сиропы, это повысит количество потребляемого человеком сахара.

Также следует помнить, хоть кофеин и считают полезным препаратом, однако если употреблять его в большом количестве, это может вызвать различные побочные эффекты: расстройства сна, тревожность и т.д.

Что полезнее: зеленый чай или кофе

Людям с бессонницей, тревогой, паническими расстройствами лучше выбирать зеленый чай, ведь в нем содержится гораздо меньше кофеина, чем в кофе. Также более высокое содержание кофеина может привести к развитию кофеиновой зависимости.

Но если вам нужно повысить свою работоспособность, внимательность и внимание, можете выбирать кофе.

То есть, здесь все больше зависит от потребностей конкретного человека.

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