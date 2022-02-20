Полезен ли кофе для вашей памяти: ответ эксперта из Гарварда вас ошеломит

Кофе – один из самых популярных в мире напитков. Поэтому неудивительно, что многих ученых интересует вопрос: полезен ли кофе для здоровья человека? Эксперт из Гарварда решила узнать, как этот напиток влияет на нашу память. Ответ читайте в материале ТСН.
В 2017 году Букье ван Гелдер и ее коллеги сообщили об интересных результатах своего исследования, в котором приняли участие 676 пожилых мужчин. В течение 10 лет половина из них ежедневно пила кофе, а другая вообще не потребляла этот напиток. Результаты показали, что у первой половины мужчин снижение когнитивных функций было минимальным по сравнению с другой половиной. Интересно, что наиболее положительный эффект наблюдался у тех, кто выпивал до 3 чашек кофе в день.
Чем полезен кофе для памяти: объясняет эксперт
Ума Нейду, психиатр по питанию и преподавательница Гарвардской медицинской школы, рассказала о положительном влиянии кофе на психологическое здоровье человека. Также она поделилась, как именно кофе влияет на наш мозг:
- чем полезен кофе для памяти: он повышает уровень ацетилхолина и серотонина, которые помогают стимулировать мозг;
- в кофе содержатся полифенольные микроэлементы, которые предотвращают повреждение тканей свободными радикалами и не дают кровеносным сосудам мозга закупориться;
- в кофейных зернах также содержится высокий уровень тригонелина, активирующий антиоксиданты, чем защищает кровеносные сосуды мозга.
Однако следует также помнить, что кофе – не только польза. Вред его заключается, например, в том, что в нефильтрованном напитке содержится много натуральных масел, негативно влияющих на уровень холестерина в крови и приводить к утолщению стенок артерий в мозге.
Однако, если употреблять кофе в умеренных количествах, польза от него значительно превышает возможный ущерб.
Как правильно пить кофе, чтобы от него была польза
Ума Нейду рекомендует употреблять не более 2-4 чашек кофе в день (400 мг кофеина). А чтобы максимизировать полезное влияние напитка на свой мозг, она предлагает следующие правила:
- Обращать внимание на свои ощущения — нужный кофе нужно решить именно вам, ведь каждый продукт имеет разное влияние на индивидуальное здоровье. Попытайтесь пить сначала одну чашку кофе каждый день, чтобы проверить свое самочувствие. Но если она не доставляет вам удовольствия, лучше отказаться от напитка.
- Кофе должен стать частью вашего утреннего ритуала – благодаря наличию ежедневных утренних ритуалов можно значительно повысить работоспособность мозга.
- Не стоит ходить в кафе — приготовление кофе на дому, это не только экономия средств. Вы сможете использовать только полезные ингредиенты и избегать тех, кто может вызвать проблемы со здоровьем.