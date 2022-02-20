Полезен ли кофе для вашей памяти: ответ эксперта из Гарварда вас ошеломит

Полезен ли кофе для вашей памяти: ответ эксперта из Гарварда вас ошеломит

Кофе – один из самых популярных в мире напитков. Поэтому неудивительно, что многих ученых интересует вопрос: полезен ли кофе для здоровья человека? Эксперт из Гарварда решила узнать, как этот напиток влияет на нашу память. Ответ читайте в материале ТСН.

В 2017 году Букье ван Гелдер и ее коллеги сообщили об интересных результатах своего исследования, в котором приняли участие 676 пожилых мужчин. В течение 10 лет половина из них ежедневно пила кофе, а другая вообще не потребляла этот напиток. Результаты показали, что у первой половины мужчин снижение когнитивных функций было минимальным по сравнению с другой половиной. Интересно, что наиболее положительный эффект наблюдался у тех, кто выпивал до 3 чашек кофе в день.

Чем полезен кофе для памяти: объясняет эксперт

Ума Нейду, психиатр по питанию и преподавательница Гарвардской медицинской школы, рассказала о положительном влиянии кофе на психологическое здоровье человека. Также она поделилась, как именно кофе влияет на наш мозг:

чем полезен кофе для памяти: он повышает уровень ацетилхолина и серотонина, которые помогают стимулировать мозг;

уровень ацетилхолина и серотонина, которые помогают стимулировать мозг; в кофе содержатся полифенольные микроэлементы, которые предотвращают повреждение тканей свободными радикалами и не дают кровеносным сосудам мозга закупориться;

повреждение тканей свободными радикалами и не дают кровеносным сосудам мозга закупориться; в кофейных зернах также содержится высокий уровень тригонелина, активирующий антиоксиданты, чем защищает кровеносные сосуды мозга.

Однако следует также помнить, что кофе – не только польза. Вред его заключается, например, в том, что в нефильтрованном напитке содержится много натуральных масел, негативно влияющих на уровень холестерина в крови и приводить к утолщению стенок артерий в мозге.

Однако, если употреблять кофе в умеренных количествах, польза от него значительно превышает возможный ущерб.

Как правильно пить кофе, чтобы от него была польза

Ума Нейду рекомендует употреблять не более 2-4 чашек кофе в день (400 мг кофеина). А чтобы максимизировать полезное влияние напитка на свой мозг, она предлагает следующие правила: