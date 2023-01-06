Що корисніше: зелений чай чи кава

Зелений чай та каву люди вживають через їх особливий смак. Також ці напої корисні для здоров'я. ТСН.ua розповідає, що корисніше — чай чи кава, щоб ви могли обрати напій до душі.

Скільки кофеїну в каві та зеленому чаї

Кофеїн — один з найпоширеніших стимуляторів в світі. Його можна знайти в каві та зеленому чаї. Однак кількість кофеїну в цих двох напоях різна. Так кава містить втричі більше стимулятора ніж зелений чай. Наприклад, в 240 мл напою є близько 96 мг кофеїну. А ось в такій самій кількості зеленого чаю міститься всього 29 мг.

Фахівці вказують, що для дорослої людини добовий ліміт кофеїну становить 400 мг, для підлітків ця цифра менша — 100 мг, а для дітей безпечна кількість всього лише 2,5 мг на 1 кг ваги.

В чому користь зеленого чаю та кави

Ці два напої мають кілька спільних переваг для здоров'я, адже в них міститься чимала кількість антиоксидантів (поліфенолів), які сприятливо впливають на окислювальний процес. Вільні радикали потрібні нашому організму, однак, коли їх надто багато, можуть призводити до окислювального процесу. Він шкідливий для людського здоров'я, адже може не лише стати причиною великої кількості різних захворювань, але й прискорити старіння.

Найбільш поширеними поліфенолами в зеленому чаї та каві є хлорогенова кислота (CGA) та ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG). Були проведені дослідження в пробірках, які показали, що вони діють потужну протиракову дію.

Так EGCG сприятливо протидіють раковим пухлинам в шиї та голові, також ґаллат епіґаллокатехін впливає на рак легенів, молочної залози, передміхурової залози, підшлункової залози та колоректального раку. А ось CGA допомагає боротися з підвищеним рівнем цукру в крові та серцевими захворюваннями.

Фахівці зі здорового харчування стверджують, що зелений чай допомагає знизити ризик розвитку депресії, діабету, інсульту. З іншого боку кава пов'язана зі зниженням смертності від серцево-судинних хвороб.

Чи є мінуси в каві і зеленому чаї

Хоча і зелений чай, і кава мають свої переваги, недоліки в цих напоїв також є. Наприклад, якщо додавати до них різноманітні інгредієнти, як от вершки, цукор, сиропи, це підвищить кількість цукру, який людина споживає.

Також варто пам'ятати, хоч кофеїн і вважають корисним препаратом, однак, якщо вживати його в великій кількості, це може викликати різні побічні ефекти: розлади сну, тривожність тощо.

Що корисніше: зелений чай чи кава

Людям з безсонням, тривогою, панічними розладами краще вибирати зелений чай, адже в ньому міститься набагато менше кофеїну, ніж в каві. Також вищий вміст кофеїну може призвести до розвитку кофеїнової залежності.

Але якщо вам потрібно підвищити свою працездатність, пильність та увагу, можете вибирати каву.

Тобто тут все більше залежить від потреб конкретної людини.

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