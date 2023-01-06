Якщо підгорів пиріг: два способи, щоб його врятувати

Випічка інколи підгорає навіть у досвідчених кухарів. Від гіркуватих чорних плям важко позбутися. Але не варто викидати пиріг в смітник. Його ще можна врятувати. ТСН.ua розповідає, що робити, якщо підгорів пиріг.

Навіть якщо ви відволіклися і відійшли на 5 хвилин, а на випічці вже з'явилися чорні плями, які означають, що вона підгоріла, не варто засмучуватися. Адже ситуацію все ще можна врятувати. Існує два дієвих способи, які допоможуть вам це зробити. Вони точно знадобляться в разі, коли гості вже на порозі, а пиріг підгорів.

Спосіб №1: візьміть гострий ніж

Однак він повинен бути дуже гострим. На кожній кухні можна знайти таке приладдя. Завдяки міцному та якісному ножу ви зможете запросто врятувати ті частини пирога, які підгоріли і почорніли. Потрібно лише акуратно та повільно зрізати чорну поверхню (вона зазвичай з'являється знизу пирога). А потім замаскувати зрізані частини кремом. І про ваш маленький секрет ніхто не здогадається.

Спосіб №2: допоможе тертушка

Хоч цей спосіб виглядає дивно, але він досить дієвий і допоможе позбутися частин, які підгоріли і почорніли, дуже швидко. Вам потрібо взяти тертушку з маленькими дірочками. Поки пиріг все ще гарячий, його потрібно почати відчищати. І ваша випічка буде врятована.

Якщо у вас підгоріла не нижня частина пирога, а бокова або відразу обидві бокові, краще після тертя за допомогою тертушки, додатково змастити їх кремом. Так ви зможете замаскувати проблему.