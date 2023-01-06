Если подгорел пирог: два способа, чтобы его спасти

Выпечка иногда подгорает даже у опытных поваров. От горьких черных пятен трудно избавиться. Но не стоит выбрасывать пирог в помойку. Его еще можно спасти. ТСН.ua рассказывает, что делать, если подгорел пирог.

Даже если вы отвлеклись и отошли на 5 минут, а на выпечке уже появились черные пятна, означающие, что она подгорела, не стоит расстраиваться. Ведь ситуацию все еще можно спасти. Существует два действенных способа, которые помогут вам это сделать. Они точно пригодятся в случае, когда гости уже на пороге, а пирог подгорел.

Способ №1: возьмите острый нож

Однако он должен быть очень острым. На каждой кухне можно найти такие принадлежности. Благодаря крепкому и качественному ножу вы сможете запросто спасти те подгоревшие и почерневшие части пирога. Необходимо только аккуратно и медленно срезать черную поверхность (она обычно появляется снизу пирога). А затем замаскировать срезанные части кремом. И о вашем маленьком секрете никто не догадается.

Способ №2: поможет терка

Хотя этот способ выглядит странно, но он достаточно действенный и поможет избавиться от подгоревших и почерневших частей очень быстро. Вам нужно взять терку с маленькими дырочками. Пока пирог все еще горяч, его нужно начать отчищать. И ваша выпечка будет спасена.

Если у вас подгорела не нижняя часть пирога, а боковая или сразу обе боковые, лучше после трения с помощью терки, дополнительно смазать их кремом. Так вы можете замаскировать делему.