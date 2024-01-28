Алина Гросу оказалась в больнице под капельницами

Украинская певица Алина Гросу попала в больницу и очень сильно напугала своих поклонников.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Исполнительница рассказала, что она приехала в Черновцы и ей стало плохо. Артистка обратилась за помощью к врачам. Алина Гросу пол дня провела в больнице, где ей поставили капельницы.

"День, если честно, отстой. Кроме работы, на пол дня попала к врачам на капельницы. Приехать в Черновцы и не зачекинится где-нибудь в больнице — нереально", — поделилась артистка.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка не стала вдаваться в подробности и рассказывать, почему ей понадобилась медицинская помощь. Однако на следующий день, 28 января, певица снова оказалась в больнице, где ей поставили новую капельницу.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, Алина Гросу сейчас находится в Украине, куда вернулась из США. Артистка активно работает над новыми песнями и клипами. Во время съемок одного видео певица серьезно травмировалась, что ей пришлось обращаться за помощью к хирургу.

Читайте также: