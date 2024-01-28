Аліна Гросу опинилася в лікарні під крапельницями

Українська співачка Аліна Гросу потрапила до лікарні та неабияк налякала своїх шанувальників.

Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram. Виконавиця розповіла, що вона приїхала до Чернівців і їй стало зле. Артистка звернулася за допомогою до лікарів. Аліна Гросу пів дня провела в лікарні, де їй поставили крапельниці.

"День, якщо чесно, відстій. Окрім роботи, на пів дня потрапила до лікарів на крапельниці. Приїхати до Чернівців і не зачекінитись десь у лікарні - нереально", - поділилася артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка не стала вдаватися у подробиці і розповідати, через що їй знадобилася медична допомога. Однак наступного дня, 28 січня, співачка знову опинилася в лікарні, де їй поставили нову крапельницю.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, Аліна Гросу нині перебуває в Україні, куди повернулася з США. Артистка активно працює над новими піснями та кліпами. Під час знімань одного відео співачка серйозно травмувалася, що їй довелося звертатися за допомогою до хірурга.

Читайте також: