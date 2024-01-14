Аліна Гросу серйозно травмувалася під час знімань кліпу: "Мене відправили до хірурга"

Українська співачка Аліна Гросу розповіла про серйозну травму, яку отримала під час знімань кліпу.

У своєму Instagram артистка зізналась, що вона готувала нову відеороботу. Однак без неприємних інцидентів не обійшлося. Коли Аліна Гросу сиділа на коні, то сталося так, що вона зірвала півтора нігтя. Травма виявилася серйозною, що співачку відправили до хірурга. Лікар тим часом вколов Аліні знеболювальне, обробив рану та прибрав рештки нігтя.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У мене сьогодні (14 січня – прим. ред.) знімання кліпу, але не все так просто. Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, щоб відірвав його до кінця під лідокаїном. У мене вперше таке в житті", - зізналась артистка.

Аліна Гросу поділилася, що не розуміє, чому так сталося. Також співачці прикро, адже довелося перенести знімання кліпу на інший день.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Я не знаю, можливо, це тому що свято сьогодні і неправильно було знімати кліп. Не розумію…Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день і доведеться дознімати", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відпочивала в Буковелі, звідки ділилася різними фото. Зокрема, виконавиця також публікувала рідкісні пікантні знімки, на яких хизувалася пишними формами у купальнику.

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