Даниэль Салем расстается с супругой после 17 лет отношений

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем объявил о разводе со своей женой Марией.

Супруги были вместе 17 лет, поэтому эта новость стала неожиданностью для многих поклонников шоумена. По словам Салема, решение о разрыве отношений они с супругой приняли еще до начала полномасштабной войны.

"Мы сейчас проходим процесс развода. Это началось еще до полномасштабного вторжения. Заявление было подано еще до 24 февраля, но из-за случившегося оно было поставлено на паузу, это было не ко времени. Можно сказать, что сейчас мы проходим этот процесс ", — рассказал Салем в "Невероятной правде о звездах".

Даниэль Салем с супругой Марией / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Как рассказал шоумен, он всегда пытался уделять все свое внимание семье, однако его участия в отношениях с любимой не хватало. К тому же, между супругами часто бушевала ревность.

"В отношениях меня было мало, в семье — нет. Даже Маша об этом говорит, что в семье я всегда есть. Если говорить сухо, то я исполняю обязанности. Я считаю, что у них должно быть все — сперва они, потом уже я.Мы с большим уважением к одному.Важно, что мы желаем друг другу счастья.Самое главное, что у нас есть это Луна.Ревность была в нашей семье.Я очень ревнив, Маша тоже.Я думаю, что это тоже одна из причин", — сказал Салем.

Даниэль Салем с супругой Марией / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Отметим, что пара вместе воспитывает восьмилетнюю дочь Санту-Луну. По словам Салема, пока они с Марией не обсуждали с дочерью свое решение о расставании.

Ранее Днаиэль Салемя растрогал Сеть видео, на котором показал трогательную встречу с Луной впервые за время полномасштабной войны. В начале российского вторжения Мария с дочерью уехала за границу и только на днях вернулась в Украину.

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