Даніель Салем розлучається з дружиною після 17 років стосунків

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем оголосив про розлучення зі своєю дружиною Марією.

Подружжя було разом 17 років, тож ця новина стала несподіванкою для багатьох прихильників шоумена. За словами Салема, рішення про розрив стосунків вони з дружиною прийняли ще до початку повномасштабної війни.

"Ми зараз проходимо процес розлучення. Це почалося ще до повномасштабного вторгнення. Заява була подана ще до 24 лютого, але через те, що сталося, вона була поставлена на паузу, це було не на часі. Можна сказати, що зараз ми проходимо цей процес", - розповів Салем у "Неймовірній правді про зірок".

Даніель Салем з дружиною Марією / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Як розповів шоумен, він завжди намагався приділяти усю свою увагу родині, однак його участі у стосунках з коханою не вистачало. До того ж, між подружжям часто вирували ревнощі.

"У стосунках мене було мало, у сім'ї - ні. Навіть Маша про це говорить, що у сім'ї я завжди є. Якщо казати сухо, то я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них має бути все - спершу вони, потім вже я. Ми з великою повагою до одного. Важливо, що ми бажаємо одне одному щастя. Найголовніше, що у нас є - це Луна. Ревнощі були в нашій сім'ї. Я дуже ревнивий, Маша теж. Я думаю, що це теж одна з причин", - сказав Салем.

Даніель Салем з дружиною Марією / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зазначимо, що пара разом виховує восьмирічну доньку Санту-Луну. За словами Салема, поки що вони з Марією не обговорювали з дочкою своє рішення про розставання.

Натомість раніше Днаіель Салемя розчулив Мережу відео, на якому показав зворушливу зустріч з Луною вперше за час повномасштабної війни. На початку російського вторгнення Марія з дочкою виїхала за кордон і лише днями повернулася до України.

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