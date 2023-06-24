Украина завоевала первое "золото" Европейских игр-2023 в легкой атлетике

Сборная Украины завоевала очередную медаль Европейских игр 2023 года в польском Кракове. Наталья Кроль стала победительницей в беге на дистанции 800 метров.

Украинская легкоатлетка преодолела необходимое расстояние за 1:59,77 минуты.

В борьбе за "золото" Кроль опередила Бьянку Кэри из Венгрии (1:59,80) и Габриэлу Гаянову из Словакии (1:59,92).

Это третья медаль Украины в легкой атлетике на Евроиграх-2023 и только первая золотая. Ранее "бронзу" завоевал 21-летний Владислав Шепелев в тройном прыжке, а 22-летний Михаил Кохан выиграл "серебро" в метании молота.

Всего на соревнованиях в Кракове сборная Украины уже имеет 16 наград: 8 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Наша команда занимает третье место в медальном зачете после Испании и Италии.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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