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Украина выиграла вторую медаль Европейских игр-2023 в легкой атлетике

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Украина выиграла вторую медаль Европейских игр-2023 в легкой атлетике

Михаил Кохан / Фото: Associated Press

Михаил Кохан стал серебряным призером в метании молота.

Сборная Украины завоевала очередную медаль Европейских игр 2023 года в польском Кракове. Михаил Кохан выиграл "серебро" в метании молота.

22-летний украинский спортсмен занял второе место с результатом 77,03 метра.

"Золото" выиграл поляк Войцех Новицки, метнувший молот на расстояние 79,61 метра. Бронзовым призером стал норвежец Томас Мардаль (76,50 метра).

"Серебро" Кохана – вторая медаль Украины в легкой атлетике на Евроиграх-2023. Ранее "бронзу" завоевал 21-летний Владислав Шепелев в тройном прыжке.

Всего на соревнованиях в Кракове сборная Украины уже имеет 15 наград: 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые. Наша команда занимает четвертое место в медальном зачете после Испании, Италии и Польши.

Европейские игры-2023 продлятся до 2 июля. Эти соревнования также являются частью отбора на Олимпийские игры-2024.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
131
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