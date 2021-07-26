Длинноногая Alyosha в мини-шортах очаровала фигурой

Артистка с семьей отдыхает на Кипре.
Украинская певица Alyosha, которая несколько недель назад с семьей отправилась на Кипр, показала фото из отпуска.
Так, на странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, сделанные во время прогулки. На них исполнительница предстает в джинсовых мини-шортах, белом топе и белых сандалиях. Вместе с артисткой на снимках позируют и ее двое сыновей.
Автором фотографий, вероятно, выступил муж Alyosha, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.
"Кипр - это любовь. Уже немного загорели с мальчиками, встретили новых пушистых друзей, полакомились местными вкусностями. А еще приключений и происшествий", — заинтриговала артистка.
Поклонники признались, что остались в восторге от внешнего вида своего кумира.
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Напомним, ранее Alyosha рассекретила, что ей подарил Тарас Тополя на 35-летие. Также певица поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.