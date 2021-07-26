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Длинноногая Alyosha в мини-шортах очаровала фигурой

Длинноногая Alyosha в мини-шортах очаровала фигурой

instagram.com/alyoshasinger

Артистка с семьей отдыхает на Кипре.

Украинская певица Alyosha, которая несколько недель назад с семьей отправилась на Кипр, показала фото из отпуска.

Так, на странице в Instagram знаменитость разместила фотографии, сделанные во время прогулки. На них исполнительница предстает в джинсовых мини-шортах, белом топе и белых сандалиях. Вместе с артисткой на снимках позируют и ее двое сыновей.

© instagram.com/alyoshasinger
instagram.com/alyoshasinger

Автором фотографий, вероятно, выступил муж Alyosha, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

"Кипр - это любовь. Уже немного загорели с мальчиками, встретили новых пушистых друзей, полакомились местными вкусностями. А еще приключений и происшествий", — заинтриговала артистка.

© instagram.com/alyoshasinger
instagram.com/alyoshasinger

Поклонники признались, что остались в восторге от внешнего вида своего кумира.

  • Мама троих детей выглядит старшей сестричкой мальчиков
  • Вы чего так хороша? Мать троих детей не может выглядеть так круто
  • Красивые ножки, загорелые. Невероятное фото просто

Напомним, ранее Alyosha рассекретила, что ей подарил Тарас Тополя на 35-летие. Также певица поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.