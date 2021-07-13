Alyosha и Тарас Тополя полетели на Кипр вместе с детьми

Alyosha и Тарас Тополя полетели на Кипр вместе с детьми

Семья устроила отпуск за границей.

Звездные супруги певцов Alyosha и Тарас Тополя полетели на море вместе с детьми.

Так, семья всем составом сиганула на Кипр. Об этом солист группы "Антитела" сообщил на своей странице в Instagram. Музыкант запостил селфи аэропорта с билетами на самолет в руках.

instagram.com/tarastopolia

"Говорят, климат Кипра прекрасно подходит для тополей. Растут там, изобилуют", — написал исполнитель.

В комментариях сторонники пожелали кумирам отличного отдыха.

Хорошего отдыха всем тополя!

Класс, удачного отдыха!!! Такие милые

Молодцы

Насыщенного и чилингового отдыха!!! Ждем с новым силами и вдохновением!!!

Напомним, ранее Alyosha рассекретила, что ей подарил Тарас Тополя на 35-летие. Также певица поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.

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