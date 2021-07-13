Alyosha и Тарас Тополя полетели на Кипр вместе с детьми

Семья устроила отпуск за границей.
Звездные супруги певцов Alyosha и Тарас Тополя полетели на море вместе с детьми.
Так, семья всем составом сиганула на Кипр. Об этом солист группы "Антитела" сообщил на своей странице в Instagram. Музыкант запостил селфи аэропорта с билетами на самолет в руках.
"Говорят, климат Кипра прекрасно подходит для тополей. Растут там, изобилуют", — написал исполнитель.
В комментариях сторонники пожелали кумирам отличного отдыха.
- Хорошего отдыха всем тополя!
- Класс, удачного отдыха!!! Такие милые
- Молодцы
- Насыщенного и чилингового отдыха!!! Ждем с новым силами и вдохновением!!!
Напомним, ранее Alyosha рассекретила, что ей подарил Тарас Тополя на 35-летие. Также певица поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.