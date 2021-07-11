Alyosha рассекретила, что ей подарил Тарас Тополя на 35-летие

Также певица поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.

Известная украинская певица Alyosha в мае отпраздновала юбилей.

Так, звезде исполнилось 35 лет. В программе "Світське життя" знаменитость рассекретила, что ей подарил любимый, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя. Музыкант презентовал жене белье.

"Он мне подарил то, что я просила, это было красивое белье. Он очень долго смотрел все в Сети и высылал мне эти картинки, а я говорю: "Зачем ты мне женщин этих присылаешь" и это было довольно весело", — поделилась звезда.

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Alyosha и Тарас Тополя — многодетные родители. Пара воспитывает двух сыновей и маленькую дочь. Знаменитость поделилась, чем отличается воспитание мальчика и девочки.

"Они совершенно разные. Это настолько разные миры, когда я впервые услышала, как кричит маленькая девочка, это был просто писк, ультразвук, которым мальчики не обладают. Затем движения руками, все настолько нежное, милое и по-женски", — рассказала певица .

Артистка добавила, что конкуренции между сыновьями и дочерью нет. Более того, мальчики охотно помогают звездной маме ухаживать за сестренкой.

Как Alyosha сочетает певческую карьеру с воспитанием детей

Напомним, ранее похудевшая Alyosha в кожаной мини-юбке очаровала фигурой. Артистка посетила одну из радиостанций.

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