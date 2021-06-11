Похудевшая Alyosha в кожаной мини-юбке очаровала фигурой

Артистка посетила одну из радиостанций.

Украинская певица Alyosha, которая недавно выпустила атмосферный клип на трек LEBEDI, на днях на одной из радиостанций его представила.

Артистка для выхода в свет выбрала очень красивую комбинацию — короткую черную блестящую юбку и черный топ с прозрачными вставками. Наряд исполнительницы хорошо подчеркнул ее стройную фигуру.

instagram.com/alyoshasinger

Alyosha даже во время эфира порадовала слушателей исполнением композиции вживую. Видео со своими песнями артистка запостила в Instagram.

"Посмотрела это видео и поняла, что пою каждой частью лица. Эта мимика. Но видно, что ботокса нет", — прокомментировала видео знаменитость.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что обожают пение Alyosha вживую.

Классная песня и классная певица

Обожаю пение Alyosha вживую

Очень красивая и вы и песня

Напомним, что не так давно Alyosha в прозрачной блузке без лифа очаровала соблазнительным фото. Артистка поразмыслила о комплексах.

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