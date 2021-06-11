Схудла Alyosha у шкіряній мініспідниці зачарувала фігурою

Артистка відвідала одну з радіостанцій.

Українська співачка Alyosha, яка нещодавно випустила атмосферний кліп на трек LEBEDI, днями на одній з радіостанцій його представила.

Артистка для виходу у світ обрала дуже гарну комбінацію – коротку чорну блискучу спідницю і чорний топ з прозорими вставками. Вбрання виконавиці добре підкреслило її струнку фігуру.

instagram.com/alyoshasinger

Alyosha навіть під час ефіру потішила слухачів виконанням композиції наживо. Відео зі своїми співами артистка запостила в Instagram.

"Подивилась це відео і зрозуміла, що співаю кожною частиною обличчя. Ця міміка. Але видно, що ботоксу немає", - прокоментувала відео знаменитість.

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що обожнюють співи Alyosha наживо.

Класна пісня і класна співачка

Обожнюю спів Alyosha наживо

Дуже гарна і ви і пісня

Нагадаємо, що не так давно Alyosha у прозорій блузі без ліфа захопила спокусливим фото. Артистка поміркувала про комплекси.

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