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Схудла Alyosha у шкіряній мініспідниці зачарувала фігурою

Схудла Alyosha у шкіряній мініспідниці зачарувала фігурою

instagram.com/alyoshasinger

Артистка відвідала одну з радіостанцій.

Українська співачка Alyosha, яка нещодавно випустила атмосферний кліп на трек LEBEDI, днями на одній з радіостанцій його представила.

Артистка для виходу у світ обрала дуже гарну комбінацію – коротку чорну блискучу спідницю і чорний топ з прозорими вставками. Вбрання виконавиці добре підкреслило її струнку фігуру.

© instagram.com/alyoshasinger
instagram.com/alyoshasinger

Alyosha навіть під час ефіру потішила слухачів виконанням композиції наживо. Відео зі своїми співами артистка запостила в Instagram.

"Подивилась це відео і зрозуміла, що співаю кожною частиною обличчя. Ця міміка. Але видно, що ботоксу немає", - прокоментувала відео знаменитість.

Шанувальники, своєю чергою, зазначили, що обожнюють співи Alyosha наживо.

  • Класна пісня і класна співачка
  • Обожнюю спів Alyosha наживо
  • Дуже гарна і ви і пісня

Нагадаємо, що не так давно Alyosha у прозорій блузі без ліфа захопила спокусливим фото. Артистка поміркувала про комплекси.