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Звезда "бондианы" Леа Сейду подхватила коронавирус после полной вакцинации

Звезда "бондианы" Леа Сейду подхватила коронавирус после полной вакцинации

Getty Images

Сейчас актриса находится на самоизоляции.

Французская актриса и модель Леа Сейду, известная многим по роли Мадлен Суонн в фильме о Джеймсе Бонде "007 Спектр" была вынуждена в этом году пропустить Каннский кинофестиваль, где должна была представить четыре ленты с ее участием.

Артистка подхватила новый вид коронавируса на съемочной площадке новой картины. Представитель Сейду рассказал, что она узнала о диагнозе после того, как сдала тест на COVID-19. Болезнь протекает бессимптомно, а до этого знаменитость прошла полную вакцинацию, пишет Deadline.

Сейчас Сейду находится на самоизоляции у себя дома в Париже.

Отметим, что на днях стало известно, что 52-летний звезда сериала "Клон" Лусиано Шафир находится в тяжелом состоянии после повторного заражения COVID-19. Недавно артист перенес операцию.