Ведущий построит дачу в горах.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров приобрел землю в Карпатах.

Так, звезда канала "1+1" планирует в следующем году построить дачу в поселке Верховина. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Верховина, встречай нового соседа. Или "осторожнее с желаниями, они сбываются". Меня можно поздравить — вчера я поселился в Верховине, точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет", — поделился ведущий .

instagram.com/komarovmir

Дмитрий также рассказал, как у него возникло желание иметь дом именно в Верховине, поскольку путешественник кучу раз был в разных уголках Карпат: Драгобрат, Буковель, Славское, Яремче, Ворохта, Пилипец.

instagram.com/komarovmir

Впрочем, однажды он с коллегами увидел в Сети информацию о деде Иване, который более 50 лет продает в киоске в центре Верховины газировку с сиропом, вдохновившись фильмом "Кавказская пленница", и использует древнее оборудование.

instagram.com/komarovmir

Команда решила снять дедушку и так Комаров начал исследовать поселок.

instagram.com/komarovmir

"Оказалось, в Верховине масса активностей – кроме сыроварен (одну из них вы уже видели в программе), есть пчелотерапия со сном на ульях и медовым виски, музей магии и многое другое (это вы ещё увидите). Так 11 месяцев назад я впервые приехал в гуцульскую столицу. Я думал, что знаю Карпаты, но вдруг открыл для себя лучшие виды на Говерлу и Черногорский хребет, какую-то особенную, спокойную атмосферу рядом с городом, встретил фантастических людей. Я нашел место, в котором не только очень много сюжетов для программы, а в которое хочу вернуться вне работы. Я влюбился в Верховину", — добавил телеведущий.

instagram.com/komarovmir

Напомним, не так давно стало известно, что Тина Кароль приобрела землю в Карпатах. Звезда планирует построить дом.

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