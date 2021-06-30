В годовщину брака ведущий и его жена решила вновь отпраздновать свадьбу.

Украинский шоумен Дядя Жора во второй раз женится.

Так, ведущий, настоящее имя которого Вадим Мичковский и его жена Наталья в 20 годовщину брака решили снова обменяться обетами. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

В день "фарфоровой свадьбы" знаменитость показал фото со дня бракосочетания и отметил, что пара снова хочет пережить те эмоции.

instagram.com/dyadya_jora

"Всего лишь 20 лет прошло! 20 лет назад у нас с Натальей была свадьба! 20 лет прошло быстро, но мы много уже сделали, да? Натали, спасибо тебе за наших дочерей и за то, что делаете меня счастливым. Люблю тебя, люблю вас. Сегодня мы повторим этот праздник. Очень хочется повторить эти эмоции, которые мы переживали 20 лет назад, когда решили создать семью", — рассказал звезда.

instagram.com/dyadya_jora

Кроме того, Вадим добавил, что сегодня в их семье двойной праздник. Дочке Устине исполняется 15 лет.

"Ну и с днем рождения, наша Устина. Ты сделала нам самый лучший подарок на 5-летие нашей свадьбы. Поэтому, этот день мы празднуем всегда вместе, любим тебя и будь нам здорова. А я постараюсь сделать так, чтобы этот день стал лучшим днем", — поделился Дядя Жора

Также Мичковский показал в сторис, как происходит подготовка к второй свадьбе. Шоумен показал букет невесты.

instagram.com/dyadya_jora

Напомним, ранее стало известно, что во второй раз выйдет замуж певица Ирина Федишин. Артистка с продюсером готовятся к пышной свадьбе.

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