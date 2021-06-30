У річницю шлюбу ведучий та його дружина вирішила знову відсвяткувати весілля.

Український шоумен Дядя Жора вдруге одружується.

Так, ведучий, справжнє ім’я якого Вадим Мічковський та його дружина Наталія у 20 річницю шлюбу вирішили знову обмінятися обітницями. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У день "порцелянового весілля" знаменитість показав фото з дня одруження та зазначив, що пара знову хоче пережити ті емоції.

instagram.com/dyadya_jora

"Всього лише 20 років минуло! 20 років тому у нас з Наталією було весілля! 20 років минуло швидко, але ми багато вже зробили, так? Наталю, дякую тобі за наших дочок і за те що робите мене щасливим. Люблю тебе, люблю вас. Сьогодні ми повторимо це свято. Дуже хочеться повторити ці емоції, які ми переживали 20 років тому, коли вирішили створити сім'ю", – розповів зірка.

instagram.com/dyadya_jora

Крім того, Вадим додав, що сьогодні у їхній сім’ї подвійне свято. Доньці Устині виповнюється 15 років.

"Ну і з днем народження, наша Устино. Ти зробила нам найкращий подарунок на 5-річчя нашого весілля. Тому, цей день ми святкуємо завжди разом, любимо тебе і будь нам здорова. А я постараюся зробити так, щоб цей день став найкращим днем", – поділився Дядя Жора

Також Мічковський показав у сторіз, як відбувається приготування до другого весілля. Шоумен показав букет нареченої.

instagram.com/dyadya_jora

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдруге вийде заміж співачка Ірина Федишин. Артистка з продюсером готуються до пишного весілля.

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