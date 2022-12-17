"Евровидение-2023": онлайн-трансляция финала нацотбора

В скором времени станет известно, кто будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

Сегодня, 17 декабря, в 17:00 начнется финал Национального отбора на "Евровидении-2023".

В этом году в финал нацотбора повезло попасть 10 исполнителям и группам. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в городе Ливерпуль, Великобритания, будут соревноваться: певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, дуэт 2TONE, группа TVORCHI.

В прямом эфире финалисты вживую исполнят конкурсные песни и продемонстрируют постановки.

Посмотреть онлайн-трансляцию финала можно здесь:

Ведущими Национального отбора в этом году стали певицы Злата Огневич и Екатерина Павленко, которые уже ездили от Украины на "Евровидение". Также будет вести финал и ведущий Тимур Мирошниченко.

Судьями Национального отбора стали исполнитель Тарас Тополя, певица Джамала и лидер группы The Hardkiss Юлия Санина.

Отметим, редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию финала нацотбора, так что зрители могут следить за ходом событий и первым узнать имя артиста, который будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

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