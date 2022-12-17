"Євробачення-2023": онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Незабаром стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Сьогодні, 17 грудня, о 17:00 розпочнеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2023".

Цьогоріч до фіналу нацвідбору поталанило потрапити 10 виконавцям та гуртам. Так, за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі, який відбудеться у місті Ліверпуль, Велика Британія, змагатимуться: співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina, дует 2TONE, гурт TVORCHI.

У прямому ефірі фіналісти наживо виконають конкурсні пісні та продемонструють постановки.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут:

Ведучими Національного відбору цьогоріч стали співачки Злата Огнєвіч та Катерина Павленко, які вже їздили від України на "Євробачення". Також вестиме фінал і ведучий Тімур Мірошниченко.

Суддями Національного відбору стали – виконавець Тарас Тополя, співачка Джамала та лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію фіналу нацвідбору, тож глядачі можуть стежити за перебігом подій та першим дізнатися ім'я артиста, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

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