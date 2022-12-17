"Євробачення-2023": текстова трансляція фіналу нацвідбору

Сьогодні стане відомо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2023".

У суботу, 17 грудня, відбудеться фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023".

За право представляти Україну у Ліверпулі позмагаються 10 учасників: співак Moisei, гурт OY Sound System, співак DEMCHUK, співачка Jerry Heil, співачка FIINKA, співачка KRUTЬ, гурт Tember Blanche, співачка Angelina, дует 2TONE, гурт TVORCHI.

Сайт ТСН.ua буде вести текстову онлайн-трансляцію нацвідбору та стежити за перебігом подій, щоб першими повідомити ім'я переможця.

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