"Евровидение-2023": текстовая трансляция финала нацотбора

Сегодня станет известно, кто будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

В субботу, 17 декабря, состоится финал Национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2023".

За право представлять Украину в Ливерпуле сразятся 10 участников: певец Moisei, группа OY Sound System, певец DEMCHUK, певица Jerry Heil, певица FIINKA, певица KRUTЬ, группа Tember Blanche, певица Angelina, дуэт 2TONE, группа TVORCHI.

Сайт ТСН.ua будет вести текстовую онлайн-трансляцию нацотбора и следить за ходом событий, чтобы первым сообщить имя победителя.

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