"Евровидение-2024": кто победил в нацотборе

Сегодня, 4 февраля, в прямом эфире состоялось шоу результатов Нацотбора на "Евровидении-2024".

Только что судьи национального отбора Джамала, Андрей Данилко и Сергей Танчинец вместе с украинцами определились с победителем. Так, в этом году Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", который состоится в Мальме, Швеция представят alyona alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria.

Отметим, что самый высокий балл жюри поставило группе "Ziferblat". По словам Джамалы, их выступление было наиболее гармоничным как для сцены "Евровидения-2024". alyona alyona и Jerry Heil получили от судей 10 баллов. Зрители наивысший балл отдали дуэту alyona alyona & Jerry Heil, что в сумме с баллами жюри позволило им победить в нацотборе. Меньше же зрители оценили выступление группы "NAZVA". А вот певца MÉLOVIN жюри и зрители оценили одинаково – ему поставили 9 баллов.

Оцінки членів журі Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Бали від глядачів фіналістам Нацвідбору на "Євробачення-2024"

Напомним, что 3 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение-2024, который показывали в записи в рамках безопасности. Затем началось голосование украинцев, результаты которого должны были объявить уже в прямом эфире с безопасного места. Там же после трансляции финала собрались ведущие и финалисты Нацотбора. Но только линии для голосования открыли, и единственный способ, с помощью которого можно было проголосовать – приложение "Дія" прекратило работать. В конце концов, "Дія" починили и в течение 4 февраля украинцы имели возможность проголосовать за фаворита. Ну, а результат объявили уже сегодня.

Песенный конкурс "Евровидение-2024" состоится в мае в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы конкурсов запланированы на 7 и 9 мая, а вот грандиозный финал – 11 мая. Участник от Украины будет выступать в первой части первого полуфинала. Всего украинцам придется побороться за победу в конкурсе с 36 другими странами.

Читайте также: