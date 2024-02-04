Объединение Ирландии: премьер британской части острова анонсировала референдум

Северная Ирландия может провести референдум о выходе из Соединенного Королевства и присоединении к Республике Ирландия в течение следующего десятилетия.

О такой возможности заявила глава исполнительной власти Северной Ирландии Мишель О'Нил в интервью Sky News, вышедшем в эфир в воскресенье, 4 февраля, передает Bloomberg.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли она проведение референдума по объединению Ирландии в течение следующих 10 лет, О'Нил ответила утвердительно.

"Да, я считаю, что мы находимся в десятилетии возможностей... Мое избрание премьер-министром свидетельствует об изменениях, происходящих на этом острове", — отметила представительница националистической партии "Шинн Фейн", которая была политическим крылом Ирландской Республиканской Армии. .

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В то же время британское правительство "не видит никакой реалистической перспективы" относительно проведения такого референдума и считает, что будущее Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства предусмотрено "на десятилетие вперед".

Напомним, лидер ирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что она будет инициировать возобновление усилий по воссоединению Ирландии в случае прихода к власти.

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