Объединение Ирландии: премьер британской части острова анонсировала референдум

Британское правительство не видит "реалистической перспективы" выхода Северной Ирландии за состав Соединенного королевства.
Северная Ирландия может провести референдум о выходе из Соединенного Королевства и присоединении к Республике Ирландия в течение следующего десятилетия.
О такой возможности заявила глава исполнительной власти Северной Ирландии Мишель О'Нил в интервью Sky News, вышедшем в эфир в воскресенье, 4 февраля, передает Bloomberg.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли она проведение референдума по объединению Ирландии в течение следующих 10 лет, О'Нил ответила утвердительно.
"Да, я считаю, что мы находимся в десятилетии возможностей... Мое избрание премьер-министром свидетельствует об изменениях, происходящих на этом острове", — отметила представительница националистической партии "Шинн Фейн", которая была политическим крылом Ирландской Республиканской Армии. .
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В то же время британское правительство "не видит никакой реалистической перспективы" относительно проведения такого референдума и считает, что будущее Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства предусмотрено "на десятилетие вперед".
Напомним, лидер ирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд заявила, что она будет инициировать возобновление усилий по воссоединению Ирландии в случае прихода к власти.
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