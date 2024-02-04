Об’єднання Ірландії: прем’єрка британської частини острова анонсувала референдум

Британський уряд не бачить "реалістичної перспективи” щодо виходу Північної Ірландії за складу Сполученого королівства.

Північна Ірландія може провести референдум про вихід зі Сполученого Королівства та приєднання до Республіки Ірландія протягом наступного десятиліття.

Про таку можливість заявила голова виконавчої влади Північної Ірландії Мішель О'Ніл в інтерв'ю Sky News, яке вийшло в ефір у неділю, 4 лютого, передає Bloomberg.

Відповідаючи на запитання про те, чи очікує вона проведення референдуму щодо об'єднання Ірландії протягом наступних 10 років, О'Ніл відповіла ствердно.

“Так, я вважаю, що ми перебуваємо в десятиріччі можливостей... Моє обрання прем’єр-міністром свідчить про зміни, які відбуваються на цьому острові”, - зауважила представниця націоналістичної партії “Шинн Фейн”, яка була політичним крилом Ірландської Республіканської Армії.

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Водночас британський уряд “не бачить жодної реалістичної перспективи” щодо проведення такого референдуму та вважає, що майбутнє Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства передбачено “на десятиліття вперед”.

Нагадаємо, лідерка ірландської партії "Шинн Фейн" Мері Лу Макдональд заявила, що вона ініціюватиме відновлення зусиль щодо возз'єднання Ірландії в разі приходу до влади.

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